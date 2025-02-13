Назван простой способ предотвратить развитие деменции

Ученые из Университета Раша в США выяснили, что активное социальное взаимодействие может помочь предотвратить развитие деменции. Работа опубликована в журнале Alzheimer.

Исследование, которое длилось почти семь лет, охватило данные 1923 пожилых людей и изучило связь между социальными привычками и развитием деменции.

Команда исследователей, возглавляемая эпидемиологом Брайаном Джеймсом, попросила участников рассказать о частоте их участия в различных социальных мероприятиях, таких как походы в рестораны, посещение спортивных событий, поездки, встречи с родственниками и друзьями. Ученые также учитывали такие факторы, как возраст и физическое здоровье участников.

В итоге наиболее социально активные люди оказались на 38% менее подвержены деменции и на 21% менее склонны к легким когнитивным нарушениям, чем те, кто менее активно общался.

«Социальная активность побуждает пожилых людей к участию в сложных межличностных взаимодействиях, что может поддерживать и улучшать работу нейронных сетей», — объяснил Брайан Джеймс.

Ученые подчеркнули важность отсутствия избегания социальной изоляции и поддержки активных связей. По их мнению, это может снизить риск развития деменции. Также они обратили внимание на последствия пандемии COVID-19, которая значительно ослабила социальные контакты.

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