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Создан тест, выявляющий порнозависимость с точностью 98%

Daily Mail: тест из 18 вопросов поможет выявить порнозависимость
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Freepik

Ученые из Университета Ноттингем Трент (Великобритания) в составе международного коллектива создали тест из 18 пунктов, который помогает самостоятельно выявить порнозависимость с точностью 98%. Полный список вопросов приводит издание Daily Mail.

По оценкам специалистов, Великобритания занимает второе место в мире по количеству поисковых запросов порнографического характера в интернете — в среднем каждый месяц выполняется более 16,6 млн таких запросов. Некоторые исследования показали, что каждый десятый взрослый человек в настоящее время может страдать от той или иной степени порнозависимости, причем среди молодежи таких людей больше. Просмотр такого контента у представителей этой возрастной группы может занимать по 12 часов в неделю.

В ходе нового исследования ученые провели онлайн-опрос нескольких сотен интернет -пользователей обоих полов, изучив характер потребления материалов, отображающих сексуальные практики. В результате была создана анкета из 18 пунктов. По словам разработчиков, точность полученных результатов достигает 98%.

Как отмечают ученые, о проблемном использовании порнографии можно судить по шести основным факторам. Первый относится к тому, в какой степени порнография доминирует в мыслях, чувствах и поведении человека. Второй компонент относится к способности таких материалов изменять настроение. Третий позволяет установить, как интерес к порно влияет на качество общения, работы или учебы.

Четвертый фактор оценивает толерантность к порнографии — тревожным признаком выступает потребление большего количества контента для достижения желаемого эффекта. Пятый компонент связан с количеством попыток воздержания и возвращением к проблемным моделям поведения, а шестой — с явными симптомами зависимости и ухудшением психологического состояния.

Ранее было названо два примера сексуально-обсессивно-компульсивного расстройства.

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