Названы два примера сексуально-обсессивно-компульсивного расстройства

Сексуально-обсессивно-компульсивное расстройство – это расстройство, когда при повышенном уровне тревоги человек пытается ее снять навязчивыми действиями сексуального характера. Например, человек может постоянно проверять, не является ли он педофилом или геем. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева.

«Например, человек может беспокоиться, не является ли он педофилом. Эта тревога запускает обсессии — навязчивые мысли, которые могут проявляться в проверочных действиях. Человек пытается понять, возникает ли у него возбуждение при просмотре детского порно? Он начинает искать его, просматривает, но возбуждение не появляется. Однако это не избавляет его от навязчивых мыслей, и он продолжает делать это всё чаще и чаще, что может привести к проблемам с законом», – рассказала психолог.

Точно таким же образом человек может переживать, не является ли он гомосексуальным.

«Он может проверять её, посещая баню и наблюдая за другими мужчинами (или женщинами в случае с женщиной). Рано или поздно кто-то на него отреагирует, и это может привести к физической агрессии. Здесь человек не испытывает полового влечения, но его навязчивые мысли, страх оказаться гомосексуальным заставляют его постоянно себя проверять», – рассказала Фомичева.

При этом женщины редко сталкиваются с ОКР, касающейся их гомосексуальности. Однако встречаются пациентки с тревогами по поводу педофилии.

«Например, женщина может устраиваться на работу в детский сад и постоянно тревожно наблюдать, возникает ли у нее сексуальное возбуждение при взаимодействии с детьми. И хотя оно никогда не возникает, эти навязчивые мысли, сопровождающиеся проверочными действиями, что становится очень мучительным для человека», – заключила специалист.

Подробнее о том, что такое сексуально-обсессивно-компульсивное расстройство, почему оно может возникнуть, как проявляется и какие еще расстройства сексуального поведения существуют – в интервью Фомичевой «Газете.Ru».

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