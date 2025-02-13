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Ученые выяснили, как изменились взгляды молодых людей на отношения за десятилетие

PR: взгляды на отношения почти не изменились за десятилетие
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ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн выявили удивительную стабильность взглядов на романтические отношения. Работа опубликована в журнале Personal Relationships (PR).

Ученые опросили более 250 студентов в возрасте от 18 до 29 лет два раза с разницей в 10 лет, чтобы понять, как изменились их представления о начале и развитии отношений.

Исследователи определили четыре этапа отношений, характерных для молодых людей. Начальный этап связан с первыми симпатиями, флиртом и поиском общих интересов. Если симпатия взаимна, возникает второй этап — проверка «потенциала отношений», когда пара начинает проводить больше времени вместе, оценивая совместимость. При развитии отношений наступает третий этап, где партнеры официально определяют свой статус. На финальном этапе пара решает, стоит ли переходить к совместному будущему или расстаться.

Сравнивая результаты опросов за десятилетие, исследователи отметили изменения в восприятии отношений. В настоящее время студенты реже рассматривают помолвку как обязательный шаг, предпочитая совместное проживание без официального брака. Они также больше уделяют внимание включению партнера в свой круг общения, а не только в семью.

При этом несмотря на распространенность приложений для знакомств, технологии оказались не главным фактором в представлениях об отношениях — студенты акцентировали важность личного общения и эмоциональной близости.

По мнению ученых, их работа подтверждает, что фундаментальные ценности молодых людей в вопросах любви и партнерства остаются неизменными, несмотря на культурные и технологические изменения.

Ранее был назван простой способ сократить количество конфликтов в отношениях.

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