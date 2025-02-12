Назван простой способ сократить количество конфликтов в отношениях

Международная команда ученых выяснила, что рассмотрение конфликта с точки зрения нейтрального третьего лица помогает уменьшить количество конфликтов в паре. Работа опубликована в журнале Couple and Family Psychology: Research and Practice (CFP).

Исследователи опросили 716 американцев, проживавших со своими партнерами в мае 2020 года, когда пандемия COVID-19 привела к локдаунам и увеличению числа бытовых конфликтов. Участников попросили вспомнить спор с партнером и описать его. Половина испытуемых писала о конфликте со своей точки зрения, а другая половина — с позиции воображаемого нейтрального наблюдателя, например, общего друга, желающего добра обоим партнерам. Этих же людей затем попросили применять такой подход в будущих разногласиях.

Через 14 дней исследователи повторно опросили участников. Оказалось, что те, кто рассматривал конфликт с нейтральной точки зрения, сообщили о 30% меньшем количестве споров и на 51,3% реже сталкивались с проявлениями агрессии (например, криками или физическим насилием) по сравнению с теми, кто описывал ситуацию только со своей позиции.

Качество романтических отношений напрямую влияет на уровень счастья и даже на продолжительность жизни. Конфликты неизбежны, но то, как пара с ними справляется, имеет ключевое значение. Конструктивное обсуждение споров способствует гармонии, тогда как агрессивное поведение может ухудшать эмоциональное и физическое здоровье партнеров.

Полученные данные показывают, что осознанное переключение на нейтральную точку зрения способствует снижению количества конфликтов, поскольку помогает отстраниться от эмоций, взглянуть на ситуацию более объективно и проявить больше эмпатии к партнеру.

Исследователи планируют продолжать изучать, какие способы изменения точки зрения при конфликте. Также они планируют проверить, может ли изменение восприятия одного партнера повлиять на поведение другого, приводя к более мирному урегулированию конфликта в паре.

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