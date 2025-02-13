Ученые показали звездный букет ко Дню святого Валентина

Ко Дню святого Валентина НАСА представило космический «букет» — изображение тысяч звезд в области звездообразования 30 Дорадо, известной как Туманность Тарантула. Этот снимок был создан благодаря объединению данных рентгеновской обсерватории Чандра, оптического телескопа Хаббл и радиотелескопа ALMA. Полученный коллаж стал самым глубоким рентгеновским изображением этой звездной «колыбели». Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Supplement Series (AJSS).

30 Дорадо находится в галактике Большое Магелланово Облако, расположенной примерно в 160 тысячах световых лет от Земли. Это одна из самых ярких и насыщенных областей звездообразования поблизости от Млечного Пути. Туманность содержит достаточно газа, чтобы формировать новые звезды еще как минимум 25 миллионов лет.

Молодые массивные звезды в центре 30 Дорадо создают мощные звездные ветры, которые, сталкиваясь с веществом от взорвавшихся светил, формируют эффектные арки, столбы и пузырьковые структуры. В плотном звездном скоплении находятся самые массивные звезды, известные астрономам. Их возраст составляет всего 1–2 миллиона лет, что крайне мало по сравнению с возрастом нашего Солнца (около 5 миллиардов лет).

Новое изображение стало результатом масштабной программы наблюдений Чандра, для которой было выделено 23 дня — значительно больше, чем 1,3 дня, потраченных на предыдущие исследования этой области. Благодаря этому удалось зафиксировать 3615 источников рентгеновского излучения — от двойных систем и молодых звезд до горячего газа, выброшенного сверхновыми. Длительные наблюдения также позволили астрономам отслеживать изменения в яркости массивных звезд и изучать их движение в двойных системах.

По мнению ученых, результаты их работы открывают новые горизонты в понимании эволюции звезд и раскрытии тайн космоса.

Ранее ученые обнаружили аномальный взрыв во Вселенной.