Ученые обнаружили аномальный взрыв во Вселенной

Международная группа астрономов зафиксировала необычное космическое явление, которое может оказаться редчайшим случаем разрушения звезды черной дырой или совершенно новым типом взрыва во Вселенной. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Явление, получившее обозначение EP240408a, впервые было зарегистрировано рентгеновским телескопом Einstein Probe. На первый взгляд оно напоминало стандартную вспышку гамма-излучения, однако дальнейшие наблюдения показали, что оно не соответствует ни одной известной категории космических событий.

Для изучения EP240408a ученые задействовали телескопы, работающие в разных диапазонах электромагнитного спектра — от ультрафиолетового и оптического до рентгеновского и радиодиапазона. Исследователи предполагают, что вспышка могла быть вызвана разрушением белого карлика черной дырой среднего размера. В результате этого процесса возник мощный выброс вещества, направленный точно в сторону Земли.

«EP240408a частично соответствует характеристикам нескольких различных явлений, но полностью не укладывается ни в одно из них», — рассказал ведущий автор исследования Брендан О'Коннор из Университета Карнеги-Меллон.

Событие длилось дольше большинства гамма-всплесков, но при этом оказалось слишком коротким, чтобы его можно было отнести к другим известным типам вспышек. Кроме того, неожиданностью стало отсутствие радиосигнала, который обычно сопровождает столь мощные выбросы энергии.

Ученые пока не могут точно определить, что представляет собой EP240408a. Если в будущем удастся зафиксировать радиосигналы от этого объекта, гипотеза о разрушении белого карлика, вероятно, будет подтверждена. Если же нет, то, возможно, астрономам предстоит исследовать совершенно новый вид космических явлений.

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