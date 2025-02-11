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Ученые обнаружили аномальный взрыв во Вселенной

AJL: зафиксирован новый тип взрыва во Вселенной
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Dr Wasim Raja/CSIRO/Dr Pascal Elah/Pawsey

Международная группа астрономов зафиксировала необычное космическое явление, которое может оказаться редчайшим случаем разрушения звезды черной дырой или совершенно новым типом взрыва во Вселенной. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Явление, получившее обозначение EP240408a, впервые было зарегистрировано рентгеновским телескопом Einstein Probe. На первый взгляд оно напоминало стандартную вспышку гамма-излучения, однако дальнейшие наблюдения показали, что оно не соответствует ни одной известной категории космических событий.

Для изучения EP240408a ученые задействовали телескопы, работающие в разных диапазонах электромагнитного спектра — от ультрафиолетового и оптического до рентгеновского и радиодиапазона. Исследователи предполагают, что вспышка могла быть вызвана разрушением белого карлика черной дырой среднего размера. В результате этого процесса возник мощный выброс вещества, направленный точно в сторону Земли.

«EP240408a частично соответствует характеристикам нескольких различных явлений, но полностью не укладывается ни в одно из них», — рассказал ведущий автор исследования Брендан О'Коннор из Университета Карнеги-Меллон.

Событие длилось дольше большинства гамма-всплесков, но при этом оказалось слишком коротким, чтобы его можно было отнести к другим известным типам вспышек. Кроме того, неожиданностью стало отсутствие радиосигнала, который обычно сопровождает столь мощные выбросы энергии.

Ученые пока не могут точно определить, что представляет собой EP240408a. Если в будущем удастся зафиксировать радиосигналы от этого объекта, гипотеза о разрушении белого карлика, вероятно, будет подтверждена. Если же нет, то, возможно, астрономам предстоит исследовать совершенно новый вид космических явлений.

Ранее ученые запечатлели грандиозное рождение новой звезды.

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