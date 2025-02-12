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Ученые выяснили, как сделать собак послушнее

PRSB: указание на объект — лучший способ заставить собак следовать командам
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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Венского университета ветеринарной медицины нашли идеальный способ заставить собаку следовать указаниям хозяина. Оказалось, что лучший способ привлечь внимание собаки — одновременно смотреть на объект и указывать на него.
Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Для эксперимента 20 собакам разных пород, включая пуделей, стаффордширских терьеров и австралийских овчарок, надели специальные шлемы с трекерами глаз. Затем им предлагали выбрать между двумя мисками, одна из которых содержала лакомство. Собаки реагировали на разные сигналы: когда экспериментатор только указывал на миску, только смотрел на нее или делал и то, и другое одновременно. Наилучший результат был достигнут при одновременном указании на объект и направлении взгляда на него.

«Взгляд и жест полезны по отдельности, но вместе они работают эффективнее», — объяснил ведущий автор исследования Кристоф Фельтер.

Результаты показали, что собаки, скорее всего, воспринимают человеческие жесты не просто как направление, а как осмысленный сигнал. Однако ученые пока не готовы сделать окончательные выводы.

«Понимают ли они, что мы им сообщаем информацию, или просто следуют команде? Это еще предстоит выяснить», — добавил Фельтер.

Следующий этап исследования — выяснить, при каких условиях собаки лучше запоминают информацию.

Ранее была названа неожиданная польза регулярных прогулок с собакой для пожилых людей.

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