Найден новый белок, помогающий раковым опухолям бесконтрольно расти

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора установили, что раковые опухоли, вырабатывающие белок MAGE-A4, способны защищаться от атак иммунной системы, бесконтрольно расти и метастазировать при отсутствии гена-супрессора опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Медикам давно известно, что у пациентов с раком легких, у которых в опухолях экспрессируется MAGE-A4, неблагоприятный прогноз течения болезни. Однако точные механизмы, благодаря которым этот белок помогает раку развиваться, не были установлены.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые изучили «злокачественный потенциал» и иммунологическую роль MAGE-A4 при немелкоклеточном раке легких у мышей. Исследователи использовали грызунов с MAGE-A4 в дыхательных путях, ожидая, что это будет способствовать росту опухоли. Однако, к удивлению ученых, рак у грызунов не развился сразу.

Дальнейшие эксперименты показали, что свойства MAGE-A4 «вступают в силу» в том случае, если в организме отсутствует PTEN, ген-супрессор опухолей. У мышей с такими особенностями рак быстро развивался, был очень агрессивен и становился метастатическим всего за несколько месяцев.

Ученые также выяснили, что в организме мышей MAGE-A4 способствовал накоплению иммунных клеток плазмы, которые подавляли противоопухолевый иммунитет. По словам исследователей, плазматические клетки также проникают в опухоли немелкоклеточного рака легких у людей. По этому разработка новых методов лечения, направленных на работу с MAGE-A4 и PTEN, может стать революционной стратегией лечения рака.

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