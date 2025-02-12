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Ученые выяснили, как кишечные бактерии «мешают» лечению рака

CIR: жгутики кишечных бактерий могут препятствовать лечению рака яичников
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Unsplash

Ученые из Онкологического центра Университета Вирджинии установили, что бактериальный белок флагеллин препятствует успешной иммунотерапии рака яичников. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Immunology Research (CIR).

Рак яичников остается одним из самых опасных гинекологических заболеваний, ежегодно унося более десяти тысяч жизней в США. Несмотря на прогресс в лечении, выживаемость пациентов остается на низком уровне.

По словам ученых, заболевание плохо поддается иммунотерапии, в ходе которой работа иммунной системы активизируется специальными препаратами. При этом другие виды онкологических заболеваний, такие как меланома и рак мочевого пузыря, обладают низкой устойчивостью к такому способу лечения.

Новое исследование помогло пролить свет на эту проблему. Ученые обнаружили, что причиной устойчивости опухолей яичников к иммунотерапии является флагеллин — компонент, находящийся в жгутиках бактерий, которые используют их для передвижения.

Эксперименты на мышах показали, что флагеллин из кишечника может проникать в опухолевую среду, что приводит к перепрограммированию иммунных клеток, которые вместо того, чтобы бороться с опухолью, начинают способствовать ее росту. Перемещение этих структур также затрудняет проникновение иммунных клеток в опухоль.

В ходе лабораторных испытаний ученым удалось заблокировать вредоносное влияние флагеллина, что восстановило эффективность иммунотерапии. У мышей, чьи иммунные клетки не могли распознавать флагеллин, терапия продемонстрировала успешный контроль над ростом опухоли у 80% животных.

Ученые уверены, что ингибирование этого пути может значительно улучшить результаты лечения рака яичников и у людей. Однако для подтверждения этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

Ранее в Финляндии научились выявлять рак с помощью вирусов.

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