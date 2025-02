Обнаружено нарушение свертываемости крови, не поддающееся обычному лечению

Канадские ученые из Университета Макмастера обнаружили новое заболевание свертываемости крови, не поддающееся стандартному лечению. Открытие опубликовано в научном издании The New England Journal of Medicine (NEJM).

Открытую проблему назвали VITT-подобной моноклональной гаммапатией тромботического значения (МГТС). Оно имеет сходство с вакциноиндуцированной иммунной тромбоцитопенией и тромбозом (VITT) — редким, но опасным нарушением свертываемости крови, которое ранее связывали с некоторыми вакцинами против COVID-19.

Однако, в отличие от VITT, МГТС развивается без известных причин, таких как прием гепарина или вакцинация. У пациентов с этим заболеванием вырабатываются антитела, похожие на те, что вызывают VITT, что приводит к образованию тромбов, устойчивых к стандартному лечению.

Команда изучила случаи пяти пациентов из Канады, Новой Зеландии, Франции, Испании и Германии, у которых наблюдалось необычное свертывание крови, несмотря на прием антикоагулянтов. Специалисты провели анализ антител, нацеленных на белок PF4, и обнаружили, что у пациентов присутствуют моноклональные белки, которые сохраняются в организме более 12 месяцев.

Традиционные антикоагулянты оказались неэффективны для пациентов с МГТС. Однако ученые обнаружили, что некоторые нестандартные методы лечения, такие как высокие дозы внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ), ингибиторы тирозинкиназы Брутона (ибрутиниб) и терапия, используемая при миеломе, могут принести пользу.

