Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обнаружено нарушение свертываемости крови, не поддающееся обычному лечению

NEJM: открыт сбой в свертываемости крови, возникающий без явных причин
close
Pixabay/Creative Commons

Канадские ученые из Университета Макмастера обнаружили новое заболевание свертываемости крови, не поддающееся стандартному лечению. Открытие опубликовано в научном издании The New England Journal of Medicine (NEJM).

Открытую проблему назвали VITT-подобной моноклональной гаммапатией тромботического значения (МГТС). Оно имеет сходство с вакциноиндуцированной иммунной тромбоцитопенией и тромбозом (VITT) — редким, но опасным нарушением свертываемости крови, которое ранее связывали с некоторыми вакцинами против COVID-19.

Однако, в отличие от VITT, МГТС развивается без известных причин, таких как прием гепарина или вакцинация. У пациентов с этим заболеванием вырабатываются антитела, похожие на те, что вызывают VITT, что приводит к образованию тромбов, устойчивых к стандартному лечению.

Команда изучила случаи пяти пациентов из Канады, Новой Зеландии, Франции, Испании и Германии, у которых наблюдалось необычное свертывание крови, несмотря на прием антикоагулянтов. Специалисты провели анализ антител, нацеленных на белок PF4, и обнаружили, что у пациентов присутствуют моноклональные белки, которые сохраняются в организме более 12 месяцев.

Традиционные антикоагулянты оказались неэффективны для пациентов с МГТС. Однако ученые обнаружили, что некоторые нестандартные методы лечения, такие как высокие дозы внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ), ингибиторы тирозинкиназы Брутона (ибрутиниб) и терапия, используемая при миеломе, могут принести пользу.

Ранее ученые нашли способ регуляции инсулина в организме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами