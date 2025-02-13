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Ученые раскрыли секрет гармоничных ссор между партнерами

JSPR: со временем пары синхронизируется во время семейных стычек
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Depositphotos

Канадские ученые из Торонтского столичного университета изучили, как пары справляются с конфликтами, и выяснили, что стиль общения во время ссор напрямую влияет на качество отношений и психическое здоровье партнеров. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Команда обнаружила, что позитивное поведение одного партнера, такое как поддержка или стремление к решению проблемы, вызывает аналогичные реакции у другого. В то же время негативное поведение (критика, враждебность) чаще всего приводит к ответной негативной реакции.

«Важен не только результат конфликта, но и сам процесс его обсуждения. Поддержание позитивного и поддерживающего поведения во время ссоры играет ключевую роль», — объяснила ведущий автор исследования, профессор Сара С. Дермоди.

Ученые также обнаружили, что со временем пары становятся более синхронизированными в своих реакциях во время конфликтов. Это особенно заметно, если партнеры придерживаются позитивного стиля общения.

Исследователи также изучили, как употребление алкоголя влияет на динамику конфликтов. Однако, вопреки ожиданиям, умеренное потребление алкоголя не привело к значительным изменениям в поведении партнеров. Ученые предполагают, что более высокие дозы алкоголя или отсутствие осознания наблюдения могли бы повлиять на результаты.

Открытие предлагает новый подход к анализу конфликтов в парах, используя модель, которая учитывает динамику взаимодействия от момента к моменту. Это позволяет лучше понять, как партнеры влияют друг на друга во время ссор.

Исследование напоминает, что даже в конфликтах можно сохранять уважение и поддержку, что делает отношения более гармоничными и счастливыми.

Ранее ученые назвали простой способ сократить количество конфликтов в отношениях.

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