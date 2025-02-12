В Италии случайно нашли уникальную этрусскую гробницу с росписями V века до н.э.

Итальянские археологи случайно обнаружили уникальную гробницу этрусков в некрополе Монтероции близ Тарквинии. Особенностью захоронения стали настенные росписи возрастом более 2500 лет. О находке сообщается на официальном сайте итальянского управления археологии, изящных искусств и ландшафта для столичного региона Рима, провинции Витербо и Южной Этрурии (SABAP).

Этруски — древний народ, населявший территорию современной Центральной Италии примерно с IX века до н.э. до I века до н.э. Этруски сыграли важную роль в формировании римской цивилизации, оказав значительное влияние на ее культуру, религию, архитектуру и искусство. К I веку до н.э. этруски были постепенно ассимилированы римлянами.

Гробница, датируемая серединой V века до н.э., оказалась частью более сложной структуры. Ученые выяснили, что материал, заполнявший камеру, попал туда из более древнего захоронения, расположенного выше. Это создало особую ситуацию, требующую тщательного анализа для разделения слоев.

На стенах гробницы сохранились яркие росписи, изображающие картины из жизни этрусков. На левой стене изображена динамичная танцевальная сцена с мужчинами и женщинами, кружащимися вокруг флейтиста. На задней стене видны фигуры женщины и двух юношей, хотя часть росписи была утрачена из-за обрушения породы.

Особый интерес для исследователей представила правая стена, где под слоем грязи и известковых отложений нашли изображение металлургической мастерской. Это могла быть как мифическая кузня бога Сетланса (этрусского аналога Гефеста), так и реальная мастерская, принадлежавшая семье, владевшей гробницей.

В дальнейшем археологи планируют построить специальное укрытие с термоизолированной дверью, чтобы сохранить росписи.

Ранее ученые нашли на Корсике дом, построенный во времена этрусков.