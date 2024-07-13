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На Корсике нашли дом, построенный доримской цивилизацией этрусков

Arkeonews: на Корсике впервые нашли остатки дома доримской цивилизации этрусков

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B. Chevaux, Inrap

На острове Корсика впервые нашли этрусский дом. Этруски населяли территорию современной Италии, и многие их традиции и культурные особенности переняли древние римляне. Об открытии сообщает Arkeonews.

Корсика — четвертый по величине остров в Средиземном море. Археологи находили здесь этрусские общественные постройки и гробницы. Теперь ученые сообщили об открытии первого этрусского дома. Его построили в VI-IV веке до нашей эры на восточном побережье острова.

Дом был расположен примерно в 800 метрах от берега моря. Фундамент сложен из гальки разного размера, склеенной илистым осадком. Площадь составляла не менее 50 квадратных метров. Снаружи обнаружили остатки столбов. Это позволяет предположить использование конструкций из дерева или других материалов, например, камыша. В 20 метрах к югу от сооружения был обнаружен большой ров шириной 1,70 метра и длиной 15 метров. Он мог быть источником воды или меткой для определения границ и планировки участка.

Всего археологи нашли около 45 кг фрагментов этрусской керамики, в основном контейнеров для хранения без декора. Ученые продолжают исследование дома и найденных в нем артефактов.

«Открытие представляет собой уникальное свидетельство присутствия этой доримской цивилизации на острове», — отметили археологи.

Ранее ученые нашли письмена сподвижника пророка Мухаммеда на древнем валуне.

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