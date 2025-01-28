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В Нидерландах нашли потерянный клад римских легионеров

RMO: в центре Нидерландов выкопали 404 монеты из серебра и золота римской эпохи
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Rijksmuseum van Oudheden

В Нидерландах археологи наткнулись на клад золотых и серебряных монет I века нашей эры. На денежных знаках были отчеканены портреты императоров и королей, правивших в Риме, Англии и Африке в те времена. Об открытии сообщается на официальном сайте Национального музея древностей Нидерландов (RMO).

Исследователи выкопали 404 монеты в городе Бунник в 39 километрах к юго-востоку от Амстердама. Из 116 золотых 72 оказались римскими ауресами, датируемыми периодом с 19 года до нашей эры по 47 год нашей эры.

Также были обнаружены 44 монеты из золотого сплава, известные как статеры. Они чеканились в Британии и изображали кельтского короля Кунобелина, правившего с 9 по 42 год нашей эры.

В кладе нашли 288 серебряных монет, изготовленных между 200 годом до нашей эры и 47 годом нашей эры. На одной из них был отпечатан Юлий Цезарь. Также имелся редкий образец с образом Юбы, царя Нумидии (современный Алжир).

Археологи считают, что клад был зарыт в 47 году нашей эры. Деньги могли принадлежать римским солдатам, часть которых они получили в качестве платы, а другую часть — в виде военной добычи. Возможно, легионеры предпочли зарыть эти деньги в знак благодарности богам, которые позволили им уцелеть в битве.

Ранее в Люксембурге нашли редкие римские монеты с портретом императора-узурпатора.

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