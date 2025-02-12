Грамотный питьевой режим продлевает жизнь, выяснили ученые

Специалисты Национального института здравоохранения США (NIH) установили, что при обезвоживании — повышении концентрации натрия в сыворотке крови до 142 ммоль/л, риск хронических болезней увеличивается на 64%, а также ускоряется старение. Результаты исследования опубликованы в New Atlas.

К таким выводам ученые пришли в результате 25-летнего наблюдения, охватившего 15 тысяч добровольцев. Основой для результатов стали объективные данные лабораторных анализов крови.

В ходе эксперимента ученые использовали уровень сывороточного натрия в крови как показатель гидратации. Для здоровых людей норма этого показателя колеблется в рамках от 135 до 146 ммоль/л. Повышенные значения, свидетельствующие о хроническом обезвоживании, коррелировали с высоким риском развития ряда заболеваний.

Как показали результаты исследования, добровольцы с уровнем натрия в сыворотке выше 142 ммоль/л старели быстрее. При концентрации натрия свыше 142 ммоль/л риск ускоренного старения увеличивался на 15%, а при 144 ммоль/л — на 50%.

Кроме того, уровень натрия выше 142 ммоль/л также был связан с ростом рисков хронических заболеваний (таких как сердечная недостаточность, диабет и деменция) на 64%. Максимальные значения натрия (144,5-146 ммоль/л) повышали вероятность преждевременного ухода из жизни на 21%.

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