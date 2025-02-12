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Ученые раскрыли секрет выживания единственного насекомого Антарктиды

SciRep: антарктическая мошка переживает мороз в -40°C за счет покоя
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Yuta Shimizu/Osaka Metropolitan University

Международная команда ученых под руководством Университета Осаки Метрополитен раскрыла одну из загадок жизненного цикла антарктической мошки (Belgica antarctica) — единственного насекомого в Антарктиде. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Антарктическая мошка выживает в условиях, где температура опускается ниже -40°C.

Результаты исследования показали, что насекомое справляется с суровым климатом, используя два типа гибернации: покой и облигатную (обязательную) диапаузу.

Личинки мошки достигают второй стадии развития к первой зиме и впадают в состояние покоя, что позволяет им быстро активизироваться при временном потеплении. Однако ко второй зиме личинки достигают четвертой стадии и впадают в обязательную диапаузу — период покоя, который заканчивается только с наступлением низких температур. Это позволяет всем особям синхронно окуклиться и превратиться во взрослых мошек к началу лета.

«Мы разработали метод выращивания антарктических мошек в лаборатории, что помогло нам понять их адаптацию к экстремальным условиям», — пояснил доктор Мизуки Ёсида, один из авторов исследования.

Уникальная стратегия мошки, сочетающая покой и диапаузу, ранее не наблюдалась у других организмов. Ученые предполагают, что подобные механизмы могут использоваться насекомыми в других суровых условиях, таких как Арктика или высокогорье.

Открытие может иметь практическое применение, например, в разработке методов сохранения биологических материалов при экстремально низких температурах.

Ранее стало известно, что зеленый покров Антарктиды увеличился в 10 раз за последние 35 лет.

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