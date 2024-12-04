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Антарктида стала в десять раз зеленее, чем 35 лет назад

UT: данные со спутников показали, что Антарктида постепенно становится зеленее

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Пресс-служба Альфа-Банка

Ученые проанализировали спутниковые данные за последние 35 лет и пришли к выводу, что Антарктида постепенно становится зеленее. О результатах исследования сообщает портал Universe Today (UT).

Основу растительности Антарктического полуострова составляют мхи и лишайники. Эти организмы адаптированы к суровым условиям, растут на голых скалах и создают основу для последующего формирования почвы.

Оказалось, площадь растительности увеличилась более чем в 10 раз: с 0,86 квадратного километра в 1986 году до 11,95 квадратного километра в 2021 году.

Данные спутников подтверждаются полевыми исследованиями, в ходе которых ученые брали образцы углеродных отложений из мха. Анализ показал, что за последние 50 лет он разрастался значительно быстрее, что скорее всего связано с потеплением и таянием ледников.

«Это результат изменений климата, которые превращают ледяную землю в новые зоны для роста растений,» — сообщил Томас Роланд, один из авторов исследования.

Однако подобные изменения вызывают опасения. Растения, приспособленные к холодным условиям, могут столкнуться с угрозой от новых, более агрессивных видов, которые будут завезены человеком или принесены ветром.

«Мы должны понять, что будет происходить дальше, когда лед уступит место зелени,» — добавил Роланд.

Результаты работы подчеркивают масштаб климатических изменений и их влияние даже на самые суровые и отдаленные уголки Земли.

Ранее ученые предупредили об ускорении таяния льдов в Арктике.

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