Российские ученые рассказали, в чем ошибался Чарльз Дарвин

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, почему теория эволюции Чарльза Дарвина вызывает дискуссии спустя почти два века и как воззрения выдающегося ученого соотносятся с последними научными открытиями. Материал приурочен к Международному дню Дарвина, который ежегодно отмечается 12 февраля, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года в Шрусбери на западе Англии. Теория эволюции, изложенная в знаменитой работе ученого «Происхождение видов путем естественного отбора», была опубликована в 1859 году. Таким образом, на 2025 год теории Дарвина исполнилось 166 лет.

Как уточнили в Пермском Политехе, теория Дарвина объясняет, как виды изменяются с течением времени под воздействием естественного отбора, мутаций и других факторов.

Однако многие до сих пор путают эволюцию с линейным прогрессом, ошибочно полагая, что человек произошел от обезьяны в прямом смысле. На самом деле, эволюция — это процесс изменения генетической структуры популяций, который может идти в разных направлениях.

Этот принцип можно рассмотреть на примере обезьян, которые, как верно подмечают критики идей Дарвина, не торопятся превращаться в людей. При этом сам Чарльз Дарвин не делал подобных выводов.

Эволюция — это не линейный процесс, а результат уникального сочетания факторов. Современные обезьяны развиваются своим путем, адаптируясь к своим экологическим нишам. Кроме того, человеческая деятельность, такая как уничтожение среды обитания и охота, ставит под угрозу выживание многих видов, включая человекообразных обезьян.

В то же время современные люди (Homo sapiens) появились около 200-400 тысяч лет назад, хотя долгое время считалось, что это произошло 40-50 тысяч лет назад. Находки черепов и костей в Африке указывают на более раннее появление человека разумного. Ключевую роль в этом сыграли изменения климата, развитие мозга и культурная эволюция, которая позволила передавать знания из поколения в поколение.

Современные теории эволюции не отвергают Дарвина, а дополняют его идеи. Например, нейтральная теория молекулярной эволюции (автор Мотоо Кимура) утверждает, что многие мутации закрепляются случайно, а не только благодаря естественному отбору. Концепция прерывистого равновесия (авторы Нильс Элдридж и Стивен Гулд) объясняет, что эволюция может происходить скачкообразно, а не постепенно.

Теория Дарвина остается одной из основ современной биологии, но наука продолжает развиваться, предлагая новые объяснения и механизмы эволюции. Споры о происхождении жизни и человека, вероятно, будут продолжаться, но именно они двигают науку вперед, помогая нам лучше понять мир, в котором мы живем, отметили в ПНИПУ.

Ранее ученые рассказали о выводах современной науки о происхождении человека.