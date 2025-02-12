Стало известно, какой из полов больше использует приложения для знакомств

Международная команда ученых под руководством Адрианы Хименес-Муро выявила значительные гендерные различия в использовании приложений для знакомств среди людей среднего возраста. Оказалось, что мужчины в возрасте от 25 до 50 лет активнее женщин пользуются дейтинг-сервисами: они регистрируются сразу в нескольких приложениях, имеют более длительную историю их использования, проводят в них больше времени ежедневно и чаще используют их для поиска случайных сексуальных контактов. Работа опубликована в журнале International Journal of Clinical and Health Psychology (IJCHP).

Исследователи изучили поведение 298 пользователей приложений для знакомств, средний возраст которых составил 38 лет. Все участники активно использовали эти приложения в течение трех месяцев перед началом исследования. Затем они заполнили анкету, в которой указали, какие именно дейтинг-приложения они используют, как долго и с какой частотой это делают, а также обозначили свои основные цели (поиск серьезных отношений, дружбы или секса).

Оказалось, что мужчины не только используют дейтинг-приложения дольше по времени и чаще заходят в них в течение дня, но и регистрируются на большем количестве платформ по сравнению с женщинами. Кроме того, среди мужчин оказалось больше тех, кто использует приложения для поиска случайных сексуальных партнеров.

Авторы исследования подчеркнули, что понимание различий в поведении мужчин и женщин при использовании дейтинг-приложений может помочь в разработке стратегий по ответственному и безопасному их использованию. Это особенно важно в контексте предупреждения возможных рисков, связанных с онлайн-знакомствами.

Ранее ученые рассказали, у каких людей больше всего сексуальных партнеров.