Ученые рассказали, у каких людей больше всего сексуальных партнеров

Международная группа ученых обнаружила, что физическая сила может быть связана с большим количеством сексуальных партнеров и более высокими шансами на долгосрочные отношения. Оказалось, что мужчины с более сильным телом имеют больше шансов быть в серьезных отношениях. Кроме того, как мужчины, так и женщины со спортивным телосложением, как правило, имеют больше сексуальных партнеров в течение жизни. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

Исследователи изучили гипотезы о том, как физическая сила могла помогать нашим предкам в привлечении и удержании партнеров. Традиционные эволюционные теории предполагают, что мужчины стали сильнее, потому что физическая сила обеспечивала преимущества в конкуренции за женщин и в защите партнерш. Однако большинство предыдущих исследований сосредотачивались только на мужчинах, и лишь немногие из них рассматривали, существует ли подобная связь и для женщин. Исследователи захотели узнать, может ли сила тела также влиять на поведение обоих полов.

Ученые проанализировали данные более 4300 участников из США, собранные в рамках национального опроса, проводимого Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Участники предоставили информацию о своем физическом здоровье, включая измерения силы, а также заполнили анкеты о своем сексуальном поведении. Включение множества факторов, таких как возраст, уровень здоровья, образование и активность, позволило более точно отделить влияние силы на сексуальную жизнь от других факторов.

Результаты показали явную связь между силой тела и успехом в сексуальной жизни. Для мужчин более высокая физическая сила была связана с более высокой вероятностью вступления в долгосрочные отношения и с большим количеством сексуальных партнерш за жизнь. В свою очередь, женщины с большей силой также сообщали о большем числе сексуальных партнеров.

Однако исследования также выявили неожиданный результат: сильные женщины сообщали о большем числе партнеров, чем их менее сильные сверстницы, что противоречит гипотезе о сексуальном отборе на основе конкуренции внутри пола. Исследователи предполагают, что сильные женщины могут быть более избирательными при выборе долгосрочных партнеров, что, в свою очередь, может повлиять на их сексуальное поведение.

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