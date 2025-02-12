Райские птицы светятся, чтобы привлечь партнеров, выяснили ученые

Ученые из Американского музея естественной истории и Университета Небраски-Линкольна впервые обнаружили, что биофлюоресценция широко распространена среди птиц-райских птиц. Согласно их исследованию, особое свечение присутствует у 37 из 45 известных видов этих птиц и, вероятно, играет важную роль в демонстрации социального статуса и брачных ритуалах. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Био-флуоресценция возникает, когда организм поглощает свет, преобразует его и излучает в другом цвете. Это явление давно известно у рыб, кораллов и рептилий, но его присутствие у птиц изучено слабо.

В новой работе ученые использовали специальные ультрафиолетовые и синие лампы для анализа музейных образцов, собранных с XIX века. Они обнаружили, что самцы райских птиц светятся особенно ярко в области клюва, внутренней поверхности рта, лап и перьев на голове, шее и брюшке. У самок свечение ограничено перьями на груди и животе.

«Райские птицы известны своими сложными брачными танцами и ярким оперением. Теперь мы видим, что они, вероятно, используют еще один эффектный способ общения», — отметила ведущий автор исследования доктор Рене Мартин.

Результаты также подтвердили, что зрение этих птиц настроено на восприятие флуоресцентных цветов. Это позволяет предположить, что свечение помогает им выделяться и играет ключевую роль в выборе партнера.

Ранее личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники.