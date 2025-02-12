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Стало известно, почему древнеримский бетон был невероятно прочным

SA: секрет прочности древнеримского бетона заключается в технологии смешивания
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Depositphotos

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, как древним римлянам удавалось создавать высокопрочный бетон. Оказалось, секрет состоит в особой технологии перемешивания. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Древние римляне славились своими инженерными достижениями, и одним из их главных секретов был необычайно прочный бетон. Этот материал позволил сооружениям, таким как Пантеон в Риме, сохраниться в течение почти 2 тысяч лет.

Ранее считалось, что долговечность римского бетона объясняется его составом — смесью вулканического пепла (поззоланы) и гашеной извести. Однако новое исследование ученых показало, что секрет кроется в особой технологии смешивания, известной как «горячее смешивание».

Анализ образцов древнего бетона выявил белые включения из извести, ранее считавшиеся дефектами. Однако исследователи выяснили, что они выполняют важную функцию: при растрескивании бетона эти частицы растворяются в воде, заполняя трещины и восстанавливая целостность материала. Эксперименты показали, что бетон, созданный по этой технологии, способен самостоятельно заживлять повреждения всего за две недели.

По мнению ученых, их открытие может привести к созданию современных строительных материалов с высокой прочностью и долговечностью.

Ранее были расшифрованы древние свитки, сгоревшие при извержении вулкана Везувий.

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