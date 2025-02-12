Ученые запечатлели цветные облака, дрейфующие над Марсом

Марсоход Curiosity передал на Землю впечатляющие кадры облаков, парящих в небе Красной планеты. Снимки, сделанные 17 января с помощью основной камеры Mastcam, демонстрируют редкое явление — светящиеся облака, окрашенные в красные и зеленые оттенки благодаря рассеиванию солнечного света на закате. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Эти облака состоят из льда или, на более высоких и холодных высотах, из углекислого газа. Именно углекислый газ способен придавать облакам красивое радужное сияние. Такие перламутровые облака образуются на высоте от 60 до 80 километров и, поскольку температура там ниже, они не испаряются при снижении высоты до 50 километров.

Наблюдение за подобными облаками помогает ученым понять процессы, происходящие в марсианской атмосфере. Исследователи предполагают, что в их образовании могут участвовать восходящие и нисходящие потоков воздуха на планете, охлаждающие атмосферу до точки конденсации углекислого газа. Однако, почему такие облака появляются только в некоторых регионах, пока остается загадкой.

Curiosity продолжает исследование Марса и недавно завершил изучение канала Гедиз Валлис. Следующая цель — район с необычными геологическими структурами, напоминающими гигантскую паутину, образованную грунтовыми водами.

Ранее ученые выяснили, везде ли Вселенная ведет себя одинаково.