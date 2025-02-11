Ученые выяснили, везде ли Вселенная ведет себя одинаково

Международная команда ученых разработала новый метод, который позволит проверить одно из ключевых утверждений о Вселенной — Космологический принцип. Этот принцип гласит, что Вселенная имеет одинаковую структуру во всех направлениях и не имеет предпочтительных точек обзора. Работа опубликована в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

Космологический принцип является основой Стандартной модели космологии, которая объясняет происхождение и развитие Вселенной. Но некоторые аномалии в данных, такие как противоречивые измерения скорости расширения Вселенной и отклонения в космическом микроволновом фоне, могут указывать на возможные вариации структуры Вселенной на больших масштабах. Для того чтобы исключить ошибки измерений и подтвердить эти аномалии, ученые ищут независимые способы их проверки.

В своём новом исследовании ученые предложили использовать слабое гравитационное линзирование — эффект, при котором свет от отдаленных объектов искажается материей, находящейся между ними и наблюдателем. Этот метод может помочь выявить аномалии в распределении материи, которые могут указывать на наличие анизотропии — различий в структуре Вселенной в разных направлениях.

Используя данные с нового космического телескопа Евклид, запущенного в 2023 году, ученые намерены проанализировать слабое гравитационное линзирование, чтобы разделить сигналы на два компонента: E-режим, который возникает при изотропной и однородной Вселенной, и B-режим, который может появляться только в случае анизотропии.

Если в данных, полученных от телескопа, обнаружится значительная корреляция между этими сигналами, это может стать доказательством того, что Вселенная расширяется не одинаково во всех направлениях, что будет означать наличие анизотропии в ее структуре.

По мнению ученых, результаты их работы могут стать важным шагом для науки, так как если аномалии подтвердятся, это потребует пересмотра существующих теоретических моделей, а возможно и кардинального переосмысления наших представлений о Вселенной.

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