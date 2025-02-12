Назван фактор, защищающий отношения от женской измены

Ученые из Университета Миннесоты подтвердили, что сексуальная скука снижает удовлетворенность отношениями с постоянным партнером и повышает женский интерес к привлекательным мужчинам. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (SMT).

В исследовании приняли участие 1155 португальских женщин, состоящих в длительных отношениях (сроком не менее года). Большинство опрошенных были гетеросексуалами, средний возраст которых составил 32 года. Добровольцы ответили на вопросы, направленные на оценку их сексуальной скуки, сексуального влечения, сексуального удовлетворения и качества отношений.

Как и ожидалось, женщины, которые высоко оценили качество секса с постоянным партнером, были более удовлетворены своими отношениями. Сексуальная скука (описываемая как монотонность и однообразие), напротив, способствовала усилению влечения как к привлекательным мужчинам из ближайшего окружения женщины, так и к малознакомым.

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