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Назван фактор, защищающий отношения от женской измены

SMT: отсутствие сексуальной скуки защищает отношения от женской измены
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Ученые из Университета Миннесоты подтвердили, что сексуальная скука снижает удовлетворенность отношениями с постоянным партнером и повышает женский интерес к привлекательным мужчинам. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (SMT).

В исследовании приняли участие 1155 португальских женщин, состоящих в длительных отношениях (сроком не менее года). Большинство опрошенных были гетеросексуалами, средний возраст которых составил 32 года. Добровольцы ответили на вопросы, направленные на оценку их сексуальной скуки, сексуального влечения, сексуального удовлетворения и качества отношений.

Как и ожидалось, женщины, которые высоко оценили качество секса с постоянным партнером, были более удовлетворены своими отношениями. Сексуальная скука (описываемая как монотонность и однообразие), напротив, способствовала усилению влечения как к привлекательным мужчинам из ближайшего окружения женщины, так и к малознакомым.

Ранее были названы шесть главных ошибок в сексе у мужчин и женщин.

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