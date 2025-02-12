Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай утвердил свои названия для лунного снаряжения тайконавтов

Китай официально назвал свой лунный скафандр «Ванъюй», а луноход — «Таньсо»
close
Thomas Campbell/NASA

Китай официально утвердил названия для лунного скафандра тайконавтов — «Ванъюй», что значит «Взгляд во Вселенную», — а также для китайского лунохода — «Таньсо», что значит «Исследователь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Названия китайскому лунному снаряжению были выбраны из девяти тысяч вариантов на конкурсе, который проходил в сентябре — октябре 2024 года. Сейчас «Ванъюй» и «Таньсо» находятся на стадии разработки. В заявлении китайского управления подчеркивается, что КНР твердо привержена курсу на мирное освоение космоса и его лунные исследования будут служить благу всего человечества.

До этого Китай призвал США прекратить развязывание космической гонки вооружений.

Представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин рассматривает расширение космического потенциала США как «угрозу глобальной стратегической стабильности». Также он отметил, что это сопровождается укреплением военных союзов Вашингтона.

Ранее компания Deep Blue Aerospace продала первые билеты на путешествие в космос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами