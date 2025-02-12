Китай утвердил свои названия для лунного снаряжения тайконавтов

Китай официально утвердил названия для лунного скафандра тайконавтов — «Ванъюй», что значит «Взгляд во Вселенную», — а также для китайского лунохода — «Таньсо», что значит «Исследователь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Названия китайскому лунному снаряжению были выбраны из девяти тысяч вариантов на конкурсе, который проходил в сентябре — октябре 2024 года. Сейчас «Ванъюй» и «Таньсо» находятся на стадии разработки. В заявлении китайского управления подчеркивается, что КНР твердо привержена курсу на мирное освоение космоса и его лунные исследования будут служить благу всего человечества.

До этого Китай призвал США прекратить развязывание космической гонки вооружений.

Представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин рассматривает расширение космического потенциала США как «угрозу глобальной стратегической стабильности». Также он отметил, что это сопровождается укреплением военных союзов Вашингтона.

Ранее компания Deep Blue Aerospace продала первые билеты на путешествие в космос.