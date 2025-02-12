В России разработали способ возрождения земель после нефтедобычи

В ПНИПУ проростили овес в грунте из бурового шлама

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали методику восстановления природы на участках нефтегазовой добычи за счет очистки почвы с помощью растений. Такой подход известен как фиторемедиация, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты провели лабораторные эксперименты с кресс-салатом и овсом, выращивая их на буровом шламе, песчаной почве и вермикулите.

Буровой шлам представляет собой измельченную горную породу, загрязненную химическими реагентами, используемыми при бурении. Эти отходы занимают значительные площади и являются источником постоянного загрязнения. Традиционные методы рекультивации, такие как засыпка амбаров песком, не решают проблему восстановления экосистем.

«На 10-й день эксперимента семена кресс-салата в шламе не проросли, тогда как на песчаной почве и вермикулите наблюдался активный рост. Овес, напротив, показал устойчивость к токсичной среде, что делает его перспективным для фиторемедиации», — рассказала аспирантка кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Анна Перевощикова.

Химический анализ показал, что буровой шлам содержит полезные минеральные элементы, такие как кальций и магний, которые могут стать питательной средой для растений. Однако высокое содержание хлоридов и солей замедляет биологическую активность почвы и нарушает фотосинтез.

Ученые продолжают лабораторные и укрупненные испытания, чтобы определить эффективность метода и подготовить данные для опытно-промышленных испытаний.

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