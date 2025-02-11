В России спроектировали «умную теплицу» для повышения урожайности в пять раз

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали компьютерную модель полностью автоматизированной «умной теплицы», которая способна круглогодично выращивать растения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

«Умная теплица» работает по принципу «умного дома»: система автоматически контролирует температуру, влажность, освещенность и полив с помощью датчиков, микроконтроллеров и исполнительных механизмов. В отличие от существующих решений, которые предлагают лишь отдельные элементы автоматизации, пермские ученые создают интегрированную систему, где все компоненты работают в связке.

«Датчики, встроенные в стены теплицы, отслеживают климатические показатели и корректируют их. Например, при температуре выше 30°C включается вентилятор, а при снижении ниже 10°C – инфракрасный обогреватель. Полив происходит каждые шесть часов, а ультрафиолетовые лампы включаются, если освещенность падает ниже 100 000 люкс», — объяснила студентка кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Каролина Каплина.

Разработка находится на этапе компьютерного моделирования, но уже сейчас ученые прогнозируют, что использование «умной теплицы» повысит урожайность в 2–5 раз. В будущем планируется создать прототип для более точных испытаний.

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