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Создано лекарство, устраняющие опухоли рака груди за одну дозу

ACS CS: новый препарат полностью разрушил небольшие новообразования у мышей
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ACS Cent. Sci. 2025

Американские ученые из Иллинойского университета в Урбана-Шампейне создали перспективный препарат для борьбы с раком молочной железы. Испытания на мышах показали значительную эффективность терапии после одной дозы. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Central Science (ACS CS).

Большинство видов рака груди являются эстроген-рецептор-положительными (ER+), и лечение обычно включает несколько лет гормональной терапии. Хотя эти препараты переносятся лучше химиотерапии, все они имеют побочные эффекты, которые снижают качество жизни и могут подвергнуть людей риску рецидива.

В новом исследовании команда разработала молекулу под названием ErSO-TFPy, ставшего производным от более раннего соединения ErSO.

Тесты показали, что новый препарат эффективно уничтожает несколько линий клеток рака груди человека ER+ в лабораторных условиях. Он также хорошо переносится многими видами животных, включая мышей, крыс и собак без явных вредных последствий.

В эксперименте по дозировке исследователи отметили, что однократная доза ErSO-TFPy у мышей вызывала полную или почти полную регрессию небольших или крупных опухолей.

Ученые признают необходимость дополнительных проверок безопасности и эффективности препарата. Если он окажется эффективным для лечения людей, то может стать передовым методом терапии рака груди ER+.

Ранее исследователи нашли новый метод борьбы с самой агрессивной формой рака груди.

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