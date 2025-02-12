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Ученые назвали новый вид рыб в честь героини культового аниме Хаяо Миядзаки

ZooKeys: рыбу сравнили с персонажем анимационной ленты из-за узоров на щеках
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Huang et al/Studio Ghibli

Исследователи из Китая открыли новый вид глубоководной рыбы и назвали его в честь Сан, главной героини знаменитого анимационного фильма японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Рыба, получившая название Branchiostegus sanae, была описана в журнале ZooKeys.

Ученые обратили внимание на уникальный рисунок на щеках у особей, продаваемых на интернет-рынках морепродуктов. Генетический анализ подтвердил, что это новый вид.

Полоски на морде рыбы напомнили исследователям отметины на лице Сан — молодой девушки, воспитанной волками и борющейся за восстановление гармонии между людьми и дикой природой.

Кроме того, термин «мононоке» (もののけ) относится к сверхъестественным духам в японском фольклоре. Это соответствует общему названию, используемому китайскими рыбаками для этого вида: «鬼马头鱼» (рыба-призрак с конской головой), что служит отсылкой к необычному рисунку на щеках.

Branchiostegus sanae относится к семейству Branchiostegidae, представители которого обитают на глубине до 600 метров и являются важным промысловым ресурсом в Восточной и Юго-Восточной Азии.

С 1990 года было описано всего три новых вида в роде Branchiostegus, что делает открытие особенно значимым. Исследование проводилось учеными из Института океанологии Южно-Китайского моря, Китайской академии наук и других учреждений.

Ранее ученые назвали в честь Дарта Вейдера новый вид гигантских морских клопов, найденный во Вьетнаме.

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