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Ученые раскрыли тайну гор из человеческих костей на дне Темзы

Antiquity: английскую реку Темзу веками использовали для погребения покойных
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Британские ученые из Музея естественной истории в Лондоне выяснили, откуда на дне реки Темзы взялись сотни человеческих скелетов. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Древние останки людей начали массово извлекать из главной водной артерии столицы Великобритании только в XIX веке. Ранние теории предполагали, что кости могли быть связаны с битвами между кельтами и римлянами или результатом эрозии береговых захоронений.

В новом исследовании команда провела радиоуглеродный анализ 30 скелетов и выяснила, что большинство этих останков относятся бронзовому (2300–800 гг. до н. э.) и железному (800 г. до н. э. — 43 г. н. э.) векам.

Одной из возможных причин является ритуальное помещение тел в воду. На северо-западе Европы в доисторические времена водные места часто использовались для погребальных обрядов.

«Человеческие скелеты достаточно часто находили в водоемах северо-западной Европы. Но кости из Темзы представляют собой уникальное крупное скопление. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что это не просто кости, накопленные с течением времени. В бронзовом и железном веках происходило что-то важное», — отметила ведущий автор исследования Никола Артур.

Ученые также допускают, что сотни тел могли попасть в реку в результате некого массового насилия в древней Англии.

Ранее в Англии нашли римское захоронение с гробом, залитым гипсом перед погребением.

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