В Англии нашли древний каменный гроб с телом в гипсовом «саване»

Британские археологи нашли в английском Кембриджшире кладбище римской эпохи, датированное 24–410 годами нашей эры. В его центре выкопали каменный гроб с телом покойного, залитого жидким гипсом перед погребением. Исследование опубликовано на официальном сайте научной компании Headland Archeology (HLA), руководившей раскопками.

Погружение усопших в цемент или гипс практиковалось в Римской империи, однако ученые до сих пор не до конца понимают смысл этой традиции. Возможно, это делалось для лучшего сохранения останков, поскольку процедура была дорогой и доступной лишь знатным людям.

Специалисты HLA выяснили, что гипс для этого захоронения добыли в карьере в 50 километрах от кладбища. Эти факторы в сочетании с центральным расположением каменного саркофага указывают на то, что его владелец был аристократом или очень состоятельным человеком. Однако в гробу нашли лишь один предмет погребального инвентаря, оказавшийся стеклянным сосудом.

Кроме того, на кладбище обнаружили множество типов захоронений, включая выложенные каменными плитами цисты, кремационные захоронения, обезглавленные останки, захоронения с гвоздями, что указывает на наличие деревянного гроба, и даже одну пустую могилу.

Археологи отметили одно из погребений, где были найдены кости молодой женщины в возрасте около 20 лет. Рядом с ней лежала гора драгоценностей, среди которых были серебряные серьги, девять браслетов и три кольца из меди, а также полоска и овальная пластина из серебра. Ученые полагают, что эти сокровища могли быть свадебным приданым девушки.

В подтверждение этой теории говорит находка другого захоронения с останками юноши, а также десятком медных и четырьмя костяными браслетами, а также парой серебряных серег, очень похожих на серьги из первого захоронения.

Ранее во Франции нашли древних табличек римской эпохи с проклятиям на древних языках.