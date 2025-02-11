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Найден новый механизм уклонения раковых клеток от иммунного ответа

Nature: раковые опухоли используют свое микроокружение для ослабления иммунитета
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Ученые из Университета Окаямы установили, что раковые опухоли используют свое микроокружение для ослабления иммунных клеток путем передачи им особых компонентов — мутантных митохондрий. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые объяснили, что митохондрии, играющие ключевую роль в клеточном метаболизме, могут быть переданы от раковых клеток к Т-лимфоцитам (TIL), что приводит к иммунной дисфункции.

Митохондрии, содержащие собственную ДНК, могут быть повреждены мутациям в их генетическом материале. К такому выводу исследователи пришли после изучения Т-лимфоцитов пациентов с раком. Оказалось, TIL пациентов онкобольных содержат те же мутации митохондриальной ДНК, что и опухолевые клетки.

Чтобы понять, как распространяются такие мутации, ученые отследили движение митохондрий между раковыми клетками и Т-клетками с помощью флуоресцентных маркеров. Оказавшись внутри TIL, митохондрии из раковых клеток постепенно заменяли митохондрии самих Т-лимфоцитов, что нарушало их функционирование.

Это приводило к снижению активности Т-лимфоцитов и ослаблению иммунного ответа. В ходе исследования было установлено, что перенесенные митохондрии сопротивляются процессу митофагии, который обычно удаляет поврежденные митохондрии. Это препятствует нормализации функции TIL и делает их более устойчивыми к иммунотерапии, особенно к ингибиторам иммунных контрольных точек.

Открытие механизма митохондриального переноса между опухолевыми и иммунными клетками открывает новые возможности для усиления иммунотерапевтического ответа. Блокировка этого процесса может значительно повысить эффективность лечения рака и снизить затраты на терапию, а также уменьшить побочные эффекты, связанные с неэффективным лечением.

Ранее ученые нашли новое слабое место рака легких.

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