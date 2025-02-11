Ученые нашли новое слабое место рака легких

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы нашли новую уязвимость у рака легких. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Рак легких остается одной из самых смертоносных форм рака, часто рецидивирующей и устойчивой к терапии.

Команда сосредоточилась на изучении рака, вызванного мутацией в гене ALK, которая приводит к образованию аномального белка, подпитывающего опухоль. Специалисты выявили метаболический фермент GUK1, играющий ключевую роль в росте раковых клеток при некоторых формах легочного рака.

«Мы обнаружили, что GUK1 помогает раковым клеткам производить молекулы, необходимые для их роста и выживания», – объяснил соавтор исследования Хайме Шнайдер.

Используя мышиные модели и человеческие раковые клетки, исследователи выяснили, что отключение GUK1 значительно замедляет рост опухоли. Это указывает на то, что раковые клетки с мутацией ALK становятся зависимыми от этого фермента.

Ученые также обнаружили повышенный уровень GUK1 при других подтипах рака легких, что предполагает его роль в развитии заболевания, вызванного различными генетическими дефектами.

Ранее исследователи выяснили причину глобального роста заболеваемости раком легких среди некурящих.