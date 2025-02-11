Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Морские звезды помогли ученым понять функцию человеческих костей

ActaBio: кости морских звезд адаптируются к нагрузкам так же, как человеческие
close
Depositphotos

Исследователи из Университета прикладных наук Бремена установили, что адаптация скелетов морских звезд к нагрузкам схожа с таковой у человеческих. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Acta Biomaterialia.

По словам ученых, скелеты морских звезд состоят из тысяч похожих на кости мелких элементов, которые имеют пористую структуру, схожую с костями человека и других позвоночных.

Используя рентгеновскую микротомографию и компьютерное моделирование, ученые изучили трехмерную структуру и распределение напряжений в этих мини-косточках. Они обнаружили, что в местах с более высоким механическим напряжением образуются более толстые стереомные микроструктуры. Этот процесс аналогичен тому, что происходит в костях позвоночных, долгое время находящихся под нагрузкой.

Однако исследование также выявило, что в отличие от позвоночных, косточки морских звезд не могут динамически изменять свою структуру со временем. Это отличие предполагает, что динамическое перестроение — уникальная черта скелетов позвоночных.

«Наши выводы могут вдохновить на создание новых материалов и строительных принципов», — отметил один из авторов исследования, профессор Ян Хеннинг Диркс.

Ученый добавил, что исследование адаптации жестких структур к внешним нагрузкам, несмотря на ограниченные возможности их ремоделирования, также может вдохновить на разработку инженерных и биомедицинских приложений, например, для прогнозирования исходов операций.

Ранее активность гена роста костей связали с развитием интеллекта,

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами