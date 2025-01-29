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Активность гена роста костей связали с развитием интеллекта

Science: ген роста костей может влиять на когнитивные функции человека
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Shutterstock

Ученые из Тайваньского института нейробиологии в составе научного коллектива установили, что ген OSTN, регулирующий рост костной ткани, также играет роль в развитии когнитивных способностей у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследование, проводившееся в течение двух лет, охватило 840 добровольцев разного возраста. Ученые использовали современные методы генетического анализа для изучения активности гена OSTN в различных областях мозга.

«Мы впервые доказали, что ген OSTN, который ранее связывался только с ростом костной ткани, играет ключевую роль в когнитивных функциях человека. В неокортексе (основной части коры больших полушарий) его активность в 4,5 раза выше, чем в других участках мозга», — отметил руководитель исследования, профессор Тайваньского института нейробиологии Чжэн Юй-Хуань.

Исследования показали, что экспрессия OSTN у людей наиболее выражена в областях мозга, ответственных за память, обучение и сенсорную обработку. В то же время у лабораторных мышей активность этого гена была почти нулевой.

Особое внимание привлекло обнаружение мутаций в регуляторной области гена MEF2, которые могут привести к когнитивным нарушениям. У 15% участников с такими мутациями были зафиксированы симптомы снижения интеллектуальных способностей.

Ранее в России создали биореактор для выращивания искусственных костей и связок.

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