Количество нападений акул на людей резко упало в 2024 году, выяснили ученые

Согласно данным Международного файла нападений акул (ISAF), поддерживаемого Флоридским музеем естественной истории в США, в 2024 году было зарегистрировано всего 47 неспровоцированных укусов акул. Это на 22 случая меньше, чем годом ранее, и значительно меньше среднего показателя за последние 10 лет (70 инцидентов). Исследование опубликовано на странице ISAF.

По словам исследователей, лишь четыре атаки акул в прошлом году привели к летальным исходам.

США традиционно занимают первое место по числу неспровоцированных укусов акул. В 2024 году здесь произошло 28 таких случаев. Единственный инцидент с фатальными последствиями был зафиксирован на Гавайях, где акула неизвестного вида напала на человека у побережья острова Оаху.

Австралия, как обычно, заняла второе место по количеству укусов акул. В водах страны обитают 13 видов акул, включая белых и бычьих акул, которые особенно опасны. Однако в 2024 году в Австралии не было зарегистрировано ни одной человеческой жертвы от неспровоцированных нападений.

В других странах, включая Египет, Белиз и Таиланд, были зафиксированы единичные случаи. Необычный инцидент произошел у берегов Западной Сахары, где немецкая туристка не пережила нападения акулы. Это первый известный прецедент в регионе.

По словам директора Флоридской программы по исследованию акул Гэвина Нейлора, большинство атак происходят из-за ошибок акул, которые путают людей с их естественной добычей. Особенно это характерно для мутной воды, где видимость снижена. Серферы, которые часто находятся в таких условиях, составляют 33% всех пострадавших.

Несмотря на пугающие истории, вероятность быть укушенным акулой крайне мала. По данным ВОЗ, утопление представляет гораздо большую опасность для отдыхающих, чем акулы. Эксперты напоминают, что соблюдение мер предосторожности, таких как плавание в обозначенных зонах и избегание мутной воды, значительно снижает риск встречи с хищником.

Ранее ученые показали редкое видео брачных игр огромных китовых акул.