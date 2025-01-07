Ученые показали редкое видео брачных игр огромных китовых акул

FMS: китовые акулы кусают партнеров за хвост во время ухаживаний

Австралийские ученые из Университета Мердока засняли и показали редкое видео с ухаживанием китовых акул (Rhincodon typus) — крупнейших рыб на Земле. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

До недавнего времени данные о брачном поведении китовых акул охватывали лишь две точки в дикой природе: близ островов Святой Елены на юге Атлантики и на рифе Нингалу в Западной Австралии.

В новой работе команда систематизировала результаты ежегодных наблюдений на рифе Нингалу, проводившихся с 2009 по 2024 год.

Во время экспедиций исследовательская группа регистрировала соотношение количества самцов и самок и другую информацию. В 2024 году специалистам удалось обнаружить и заснять пару китовых акул в процессе ухаживания.

По словам ученых, в ходе брачных игр самцы гоняются за самками и слегка кусают их за хвост.

Авторы доклада отметили, что не знают, удалось ли акулам успешно спариться, поскольку самка, по всей видимости, еще не достигла половой зрелости — ее длина составляла около семи метров, тогда как взрослые особи вырастают до 10–12 метров.

Исследователи подчеркнули, что их наблюдения расширили понимание брачного поведения китовых акул.

Ранее ученые впервые засняли охоту косаток на акул.