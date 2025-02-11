ВОЗ начала бесплатно поставлять лекарства от рака детям из бедных стран

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала поставки жизненно важных лекарств от рака для детей в рамках Глобальной платформы по доступу к лекарствам от рака у детей. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Ежегодно раком заболевают около 400 тыс. детей, причем 70% из них в странах с ограниченными ресурсами уходят из жизни из-за отсутствия качественного лечения.

Первые партии уже доставлены в Монголию и Узбекистан, а в ближайшее время лекарства получат Эквадор, Иордания, Непал и Замбия. В 2024 году лечение смогут пройти около 5000 детей в 30 больницах этих стран.

Как уточнили в ВОЗ, инициатива направлена на преодоление неравенства в лечении детского рака. В странах с низким и средним уровнем дохода выживаемость детей с онкологическими заболеваниями часто составляет менее 30%, тогда как в развитых странах этот показатель достигает 80%. Платформа предоставляет качественные лекарства бесплатно, устраняя финансовые и логистические барьеры.

Платформа также включает поддержку в выборе лекарств, разработке стандартов лечения и наращивании потенциала местных систем здравоохранения. В ближайшие 5-7 лет инициатива планирует охватить 50 стран, обеспечив лечение для 120 тыс. детей.

Ранее ученые назвали фактор, снижающий шансы на выживание среди больных раком детей.