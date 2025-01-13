Назван фактор, снижающий шансы на выживание больных раком детей

Группа канадских ученых из Монреальского университета изучила влияние ожирения у больных раком детей на их выживание в течение пяти лет после постановки диагноза. Исследование опубликовано в научном журнале Американского онкологического сообщества CANCER.

Специалисты изучили медицинские данные пациентов в возрасте от двух до 18 лет с впервые диагностированным раком по всей Канаде. Среди 11291 человека с онкологическими заболеваниями 10,5% также страдали ожирением.

Как показал анализ, наличие лишнего веса у ребенка на момент постановки диагноза было связано с увеличением риска рецидива на 16% и 29% увеличением возможности летального исхода.

Отрицательное влияние ожирения на прогноз оказалось особенно выражено у пациентов с острым лимфобластным лейкозом и опухолями головного мозга.

По словам авторов исследования, их открытие подчеркивает негативное влияние ожирения на все виды детского рака. Выводы помогут онкологам корректировать и лучше прогнозировать результаты лечения юных пациентов.

Ранее ученые открыли ключевой белок, отвечающий за сжигание жира в организме.