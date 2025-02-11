Физики смогли стабилизировать сверхпроводники при атмосферном давлении

Ученые из Техасского центра сверхпроводимости при Университете Хьюстона достигли нового важного прорыва на пути к созданию сверхпроводников, которые могут работать при обычном давлении. Это открытие может привести к появлению новых технологий с низким потреблением энергии, работающих в повседневных условиях. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Сверхпроводники — это материалы, которые при определенных условиях теряют свое электрическое сопротивление и начинают проводить электрический ток без потерь энергии.

Руководители исследования профессора Ляньцзи Дэн и Пол Чинг-У Чу поставили цель изучить, можно ли перевести соединение Bi0.5Sb1.5Te3 в сверхпроводящее состояние при атмосферном давлении без изменения его химического состава и структуры.

«В 2001 году было выдвинуто предположение, что воздействие высокого давления на Bi0.5Sb1.5Te3 способствует улучшению его термоэлектрических свойств», — рассказывает Ляньцзи Дэн. — «Эта взаимосвязь между давлением и сверхпроводимостью привлекла наше внимание».

До этого момента многие сверхпроводники работали только под давлением, что усложняло их исследование и применение в реальной жизни. Однако Дэн и Чу смогли стабилизировать сверхпроводящее состояние, вызванное увеличением давления, при обычном давлении, используя разработанную ими методику под названием pressure-quench protocol (PQP). Технология позволит исследовать и использовать сверхпроводящие материалы без необходимости создания специализированных условий с высоким давлением.

«Наш эксперимент убедительно доказывает, что сверхпроводимость, возникающую под высоким давлением, можно сохранить при обычных условиях без изменения структуры вещества», — отметил Пол Чинг-У Чу. — «Это открытие должно значительно облегчить поиск новых сверхпроводников».

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