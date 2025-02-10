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Ученые предупредили о возрастании риска столкновений самолетов с космическим мусором

SR: риск столкновения самолетов с космическим мусором растет в эпоху SpaceX
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Depositphotos

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии провели исследование, которое показало, что с каждым годом возрастает риск столкновения самолетов с фрагментами спутников или ракет. Чтобы оценить эту опасность, специалисты смоделировали распределение самолетов в небе и сопоставили его с данными о падении ракетных ступеней с орбиты.Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Количество спутников и ракет, запускаемых в космос, стремительно увеличивается, и вместе с этим растет угроза падения их фрагментов на самолеты. Хотя пока не зафиксировано ни одного случая столкновения воздушного судна с космическим мусором, последствия такой аварии могут быть катастрофическими. По расчетам ученых, фрагмент весом всего 1 грамм, если он попадет в лобовое стекло или двигатель самолета, может нанести критические повреждения.

Согласно новой работе исследователей, наиболее загруженные районы воздушного пространства — например, над крупными аэропортами — имеют вероятность 0,8% в год быть затронутыми неконтролируемым падением фрагментов ракет. В более крупных, но менее загруженных зонах, таких как северо-восток США, Северная Европа и мегаполисы Азиатско-Тихоокеанского региона, этот показатель достигает 26%.

Кроме того, частота неконтролируемых сходов космического мусора с орбиты будет расти из-за массового развертывания спутниковых группировок, таких как Starlink от SpaceX. Каждый из этих спутников в конечном итоге войдет в атмосферу и сгорит, а его остатки могут представлять опасность для самолетов.

Кроме риска прямого попадания, космический мусор может вызывать закрытие воздушного пространства. Это, в свою очередь, ведет к перегруженности других маршрутов, задержкам и отменам рейсов, что негативно влияет на авиаперевозки и экономику.

Исследователи подчеркивают, что у человечества уже есть технологии для контролируемого схода космического мусора с орбиты. Однако на данный момент только 35% запусков используют этот метод. Остальные ракеты и спутники сходят с орбиты хаотично, создавая угрозу для авиации.

В настоящее время в орбите Земли находятся более 2 300 ракетных ступеней, которые в будущем будут неконтролируемо входить в атмосферу. Это означает, что проблема будет только усугубляться в ближайшие десятилетия.

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