Численность самых редких сумчатых в мире начинает восстанавливаться

Самый редкое сумчатое животное в мире — потору Гилберта — подает признаки восстановления численности после угрозы исчезновения. Ученые подвели итоги 30 лет работы по спасению этого вида. Работа опубликована в журнале Pacific Conservation Biology (PCB).

Потору Гилберта — небольшой сумчатый грызун потору Гилберта — считался вымершим более века, пока в 1994 году его не обнаружила аспирантка Элизабет Синклер в природном заповеднике Two Peoples Bay в Западной Австралии. На тот момент в дикой природе осталось всего около 40 особей. Исследования показали, что потору питаются исключительно подземными грибами, что делает сохранение их среды обитания критически важным для выживания.

После повторного открытия ученые начали создавать дополнительные популяции на острове Балд и в национальном парке Уэйчиникап, чтобы защитить вид от возможных угроз. Эти меры оказались жизненно важными, когда в 2015 году лесной пожар уничтожил всю исходную популяцию в Two Peoples Bay. Теперь специалисты переселяют животных обратно в природные условия, восстанавливая популяцию.

Ведущий автор исследования доктор Тони Френд отмечает, что успешное сохранение вида требует комплексного подхода, включающего управление пожарами, контроль хищников и учет генетического разнообразия. Восстановление среды обитания в Two Peoples Bay дает надежду на спасение потору Гилберта и демонстрирует, что благодаря науке и природоохранным инициативам возможно вернуть к жизни даже самых редких животных.

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