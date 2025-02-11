Ученые научились управлять электрическими разрядами с помощью звука

Международная команда исследователей нашла способ направлять электрические разряды в воздухе с помощью ультразвука. Этот метод позволяет «огибать» препятствия и точно направлять искры в нужные точки, даже на непроводящих материалах. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Электрические разряды широко применяются в промышленности — от сварки до дезинфекции. Однако в открытом пространстве они ведут себя хаотично, стремясь к ближайшему металлическому объекту. Новый метод позволяет контролировать их движение без использования опасных лазеров, которые ранее применялись для подобных задач.

Принцип работы основан на том, что искра нагревает воздух, снижая его плотность. Ультразвуковые волны направляют этот разогретый воздух в определенные области, а последующие разряды следуют за ним, так как в разреженной среде пробойное напряжение (минимальное напряжение, при котором среда испытывает электрический пробой и становится электропроводной) ниже.

Эта технология может найти применение в различных областях, таких как биомедицина, атмосферные исследования и даже в электронике. Один из авторов работы, Хосу Ирисарри, предложил использовать слабые разряды для создания бесконтактной системы Брайля. Эта система предназначена для чтения и письма слабовидящими и незрячими людьми и позволяет передавать тактильные сигналы через воздух.

Ранее физики смоделировали разрушение Вселенной с помощью квантового компьютера.