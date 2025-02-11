Ученые выявили новый способ снижения риска летального исхода от заболеваний почек

Исследователи Медицинского центра Юго-Западного университета Техаса обнаружили, что препараты, применяемые для контроля веса и лечения диабета 2-го типа, могут значительно снижать риск осложнений и смертности у пациентов с хронической болезнью почек. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Речь идет о препаратах, известных как агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP1-RA). Они помогают контролировать уровень сахара в крови и способствуют снижению веса. В новом исследовании ученые сравнили их с другим классом лекарств — ингибиторами дипептидилпептидазы-4 (DPP4i), которые также применяются при диабете, но не обладают таким выраженным эффектом.

Анализ медицинских данных более 64 тысяч пациентов с диабетом и хронической болезнью почек показал, что люди, принимавшие GLP1-RA, реже попадали в больницу, у них медленнее развивалась почечная недостаточность, а смертность от любых причин снижалась на 16%. Это особенно важно, поскольку пациенты с такими заболеваниями подвержены множеству осложнений, включая сердечно-сосудистые заболевания, инфекции и критически низкий уровень сахара в крови.

По словам ведущего автора исследования, доктора Илдико Лингвай, пациенты с диабетом и болезнью почек часто остаются без доступа к передовым методам лечения. Однако новые данные показывают, что включение этих препаратов в терапию может не только улучшить их состояние, но и снизить нагрузку на больницы, сократив количество экстренных госпитализаций.

Ученые надеются, что их работа приведет к пересмотру рекомендаций по лечению хронической болезни почек и в будущем поможет тысячам людей, страдающим от нее.

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