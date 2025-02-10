Российские ученые рассказали, какой гаджет поможет избавиться от морщин

LED-маски стали хитом в индустрии красоты, обещая сияющую кожу без морщин и акне. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как работает этот девайс и как правильно использовать его для достижения нужного эффекта.

Фототерапия — далеко не новое направление в медицине. Более века она применяется для лечения сезонных расстройств настроения и депрессии, имитируя солнечный свет.

Способность кожи поглощать свет определенной длины волны объясняется наличием в ней хромофоров — веществ, поглощающих и перерабатывающих световую энергию. Например, меланин защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, а гемоглобин влияет на цвет кожи, поглощая свет в видимом спектре.

LED-маски — это устройства для домашней фототерапии кожи лица. Они излучают свет в видимом спектре (красный, синий, зеленый), каждый из которых обладает определенными терапевтическими свойствами. Красный свет (650–950 нм) является основным режимом в LED-масках, поскольку стимулирует работу фибробластов — клеток, отвечающих за выработку коллагена и регенерацию кожи. Этот эффект связан с воздействием на митохондрии, которые при поглощении света активируют процесс синтеза АТФ — источника энергии для клеток. В результате ускоряется заживление тканей и улучшается эластичность кожи.

Другие спектры света также оказывают заметное воздействие. Зеленый свет уменьшает пигментацию и помогает при сосудистых проблемах, синий обладает противомикробным эффектом и эффективно борется с акне, фиолетовый тоже уничтожает бактерии, но при чрезмерном применении может вызывать фотостарение.

«Оптимальный режим использования LED-маски — 2–3 раза в неделю по 10–30 минут. В первые 4–6 недель частоту можно увеличить до ежедневного применения, а затем перейти в поддерживающий режим. Однако важно помнить, что эффект не появляется мгновенно — регулярность играет ключевую роль», — сообщила Нина Любимова, старший преподаватель кафедры «Общая физика» Пермского Политеха.

По мнению ученых, LED-маски могут быть полезным инструментом для ухода за кожей, но их применение требует осознанного подхода. Важно правильно подбирать спектр, соблюдать режим использования и не заменять безопасные методы фототерапии потенциально вредными процедурами.

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