Врач рассказала, в каком случае беременность называют цветной

Существует понятие «цветной» беременности, при которой у женщины могут быть кровяные выделения, похожие на менструацию, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог, репродуктолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Корнелия Мадан.

«Менструация — это отторжение эндометрия – функционального слоя слизистой матки, которое происходит в ответ на циклические гормональные изменения. При беременности плодное яйцо имплантируется в эту самую слизистую и тем самым менструации не происходит. Но бывают ситуации, когда в дни возможного начала менструации женщины отмечают кровянистые мажущие выделения, которые врачи связывают с гормональной памятью организма. Такое явление встречается очень редко — менее 1% случаев», – объяснила врач.

По ее словам, иногда за преждевременную менструацию принимают имплантационное

кровотечение, проявляющееся разной степени выраженности кровянистыми выделениями. Они появляются примерно за неделю до предполагаемого дня начала месячных, когда эмбрион имплантируется в эндометрий матки, и продолжаются от нескольких часов до пары дней.

«Во время первого триместра беременности возможны кровянистые выделения, но это нельзя назвать менструацией, так как они практически всегда отличаются в большей или меньшей степени по характеру от обычной менструации. Эти «менструации» более скудные и менее продолжительные, отличатся также по цвету выделений – не такие алые», – отметила доктор.

Любые кровянистые выделения во время беременности – повод для обращения к врачу. Они могут быть симптомом угрозы прерывания беременности, небольшой отслойки плаценты или ретрохориальной гематомы, кровотечения из сосудов шейки матки после полового контакта или эктопической (внематочной) беременности.

«Обратите внимание была ли менструация в срок, обычного характера или она была более скудная и менее продолжительная. Предшествовали ли в этом цикле незащищенные половые контакты. Обратите внимание на состояние молочных желез — обычно они всегда реагируют на беременность, увеличиваются немного в размерах, отмечается болезненность, чувство напряжения. При появлении тошноты, повышенной чувствительности к различным запахам также можно заподозрить беременность. В таких случаях самое простое — это сделать мочевой тест на беременность или сдать кровь на определение уровня ХГЧ», – заключила врач.

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