Квантовый компьютер рассчитал, что Вселенная исчезнет в одно мгновение

Физики на протяжении многих лет обсуждали возможность катастрофического распада Вселенной, известного как ложный вакуумный распад. Эта теория получила новое подтверждение благодаря команде ученых из Техасского университета в Остине, которые впервые использовали квантовый компьютер для моделирования данного процесса, пишет Nature Physics.

В исследовании, опубликованном в научном журнале, применялась 5,564-кубитная квантовая система для изучения распада ложного вакуума, который может угрожать существованию всего бытия.

Согласно квантовой теории поля, космический вакуум может быть нестабильным. Если поле Хиггса окажется в метастабильном состоянии, оно может внезапно распасться, образовав «пузырь» истинного вакуума, который будет расширяться со скоростью света и изменять физические законы. Моделирование этого сложного процесса стало возможным благодаря использованию квантового отжига D-Wave.

Исследователи создали упрощенную модель Вселенной и наблюдали за образованием пузырьков истинного вакуума, что подтвердило теоретические предсказания о распаде вакуума. Несмотря на то что поле Хиггса, по оценкам, останется стабильным еще триллионы лет, это исследование открывает новые горизонты для космологии и квантовых вычислений, позволяя проверять гипотезы о стабильности вакуума и фазовых переходах в ранней Вселенной, в том числе и ту, что вся реальность может схлопнуться в один миг.

Если симуляции удастся масштабировать, это может привести к значительным открытиям в области космологии.

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