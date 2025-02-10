Названа неожиданная опасность одиночества в преклонном возрасте

Международная команда ученых из Национального проекта здоровья и старения доказала, что у людей, которые чувствуют себя одинокими, когнитивные функции снижаются быстрее, особенно если они открыто признают свою изоляцию. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology (FP).

Ухудшение когнитивных способностей, которое проявляется в снижении памяти, мыслительных процессов и способности решать задачи, особенно актуально для пожилых людей. Учитывая, что численность пожилого населения постоянно растет, поиск факторов, влияющих на здоровье мозга, становится все более значимым.

Исследователи проанализировали данные 2 757 человек в возрасте 50 лет и старше, оценивая уровень их когнитивных функций и ощущение одиночества. Люди, которые считают себя одинокими, продемонстрировали более низкие результаты в когнитивных тестах. Однако важно отметить, что результаты зависели от метода измерения одиночества.

При использовании различных шкал одиночества были получены неоднозначные выводы. Одиночество, измеренное с помощью одного вопроса о частоте его переживания, оказалось связанным с ухудшением когнитивных функций. Однако применение шкалы, оценивающей более сложные аспекты одиночества, такие как чувство ненужности и изолированности, не подтвердило эту связь.

Исследователи предполагают, что одиночество может активировать хронический стресс, способствуя выработке гормонов, негативно влияющих на мозг. При этом влияние одиночества зависит от культурных факторов и индивидуального восприятия.

Авторы подчеркивают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, является ли одиночество причиной когнитивных ухудшений или же следствием уже начавшегося снижения когнитивных функций.

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